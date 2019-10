Rollerfahrerin stirbt bei Unfall in Pratteln

Heute morgen kam es auf der Ausfahrt Liestal der Autobahn A2 in Richtung Bern/Luzern zu einem schweren Verkehrsunfall. Gemäss ersten Erkenntnissen der Baselbieter Polizei fuhren auf der Ausfahrspur zwei Autos aufeinander. In der Folge fuhr eine 55-jährige Rollerfaherin in das hintere Fahrzeug, das still stand. Bei dem Unfall wurde die Rollerfahrerin derart schwer verletzt, dass sich noch auf der Unfallstelle verstarb. Zwecks Klärung der genauen Unfallursache und des Unfallhergangs hat die Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft eine entsprechende Untersuchung eingeleitet. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieben zwei Fahrstreifen der Autobahn A2 auf der Höhe der Ausfahrt für mehrere Stunden gesperrt. Es kam zu einem Rückstau bis nach Basel.