Reinach wird mit Gold für seine Energiepolitik ausgezeichnet

Regierungspräsident Isaac Reber gratulierte der Gemeinde Reinach am Mittwochabend zur Auszeichnung «Energiestadt GOLD». Reinach habe sich als Vorreiterin in der Planung von Energiemassnahmen erwiesen, so der Baudirektor.

Verliehen wurde das goldene Label von Marcus Diacon, der im Vorstand des Trägervereins Energiestadt tätig ist. In seiner Ansprache hob er die Energieberatung hervor, die Reinach in Zusammenhang mit Infoanlässen anbietet, wenn Hauseigentümer eine neue Heizungslösung benötigen. In Baselland, das kein Gesetz für die Ersetzung von fossilen Heizanlagen kennt, sei dies besonders wichtig.