Prattler bekommen Taxi-Bons

Jetzt also doch. Das Ruftaxi-Angebot für die südliche Hanglage Prattelns wird eingeführt. Dies vorerst in einer zweijährigen Testphase. So beschlossen an der Einwohnerratssitzung – nach längerer Diskussion und mit einem knappen Abstimmungsresultat.

Das Prinzip ist einfach: Wer ausserhalb des 350-Meter-Radius des ÖV-Einzugsgebietes wohnt, kann künftig auf der Gemeinde Bons beziehen, mit denen die Taxifahrt vom Wohnsitz zur nächstgelegenen Haltestelle der Linie 82 fünf Franken billiger ist. Vorausgesetzt, der Öffentliche Verkehr ist zum jeweiligen Zeitpunkt in Betrieb. Das neue Angebote können Bewohnerinnen und Bewohner an der Südlage in den Quartieren Erli/Käppelimatt, Chäferberg/Essig und Wigarten/Hagebächli nutzen. Die Taxiunternehmen ihrerseits rechnen dann mit der Gemeinde ab. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf jährlich 18'000 Franken. Dies, wenn jede Person im betreffenden Perimeter jede Woche einmal mit dem Ruftaxi fährt. Gut möglich, dass die Kosten günstiger, möglicherweise jedoch auch teurer werden. Vergleichswerte gibt es nicht.