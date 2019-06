Pratteln stampft neuen Stadtteil aus dem Boden

Grosses Potenzial

Um den Projektstart anzukünden, reservierten die Protagonisten für Dienstagabend die Alte Dorfturnhalle und entschieden sich wegen des grossen Interesses in Pratteln relativ spontan, in die grössere Kultur- und Sporthalle umzusiedeln. Die dort präsentierten Bebauungs- und Nutzungskonzepte liessen das Potenzial des Areals sichtbar werden: 2500 Personen sollen sich bis in 30 Jahren in Pratteln Mitte ansiedeln. Zu viel für Pratteln, das gleichzeitig auch das Gebiet Salina Raurica entwickelt? «Nein», sagt Burgunder, «es sind Investitionen, die sich über einen Zeitraum von 30 Jahren erstrecken und nicht auf einmal getätigt werden.»

Die Zahl der Beschäftigten in Pratteln ist in den letzten zehn Jahren um rund 2500 Personen gestiegen, die Bevölkerung um rund 1500 Personen gewachsen. Damit verbunden ist der Bedarf nach zusätzlichem Wohnraum, nach Arbeitsplätzen und nach Infrastruktur aller Art. Das alles braucht Raum.

Die Tatsache aber, dass die Eigentumsverhältnisse viel übersichtlicher als im Gebiet Salina Raurica sind und die Anbindung an den Bahnhof Pratteln geradezu optimal ist, verleiht den Projekten in Pratteln Mitte einen Schub. Logis Suisse will auf dem ehemaligen Coop-Areal mit 43'000 Quadratmetern bereits in diesem Jahr in das Plangenehmigungsverfahren einsteigen. Die ersten Wohnungen könnten schon 2025 bezugsbereit sein. Hermann Beyeler möchte mit seiner Bredella AG lieber schon heute als morgen loslegen, wie er gegenüber der BaZ sagt. Zuerst werde im westlichen Teil des Bredella-Areals gebaut. Der Finanzbedarf beträgt zuerst 320 Millionen Franken. Dann folgt zweite Investitionstranche über 280 Millionen Franken. Als Architekt hat Beyeler das Basler Büro Burkhardt und Partner beigezogen.

Zehn Stockwerke hoher Blockrandbau

Heute werden die Areale der beiden Eigentümer dominiert von Logistik- und Produktionsbauten. Die alten Industrie- und Gewerbeareale sollen sukzessive in Quartiere mit durchmischten, vielfältigen Wohn- und Arbeitsnutzungen transformiert werden. Auf dem Areal Zentrale von Logis Suisse AG dominiert ein zehn Stockwerke hoher Blockrandbau, der einen grossen Innenhof beinhaltet. Das Zuckersilo und das schöne Hauptgebäude der Verteilzentrale sollen bestehen bleiben. Ebenso das sogenannte Sheddach, das sich in den Innenhof schiebt und auch in Zukunft an die grosse Zeit der Produktion erinnern soll. Verschiedenste Vereine haben sich seit Juni 2018 als Zwischennutzer eingemietet und beleben den Ort, sie sollen dort auch während den Bauphasen bleiben können.