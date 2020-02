Polizist darf in privatem Facebook-Chat schnüffeln

Lastwagen-Chauffeur Adrian Buser (Name geändert) gehört auch zu jener Gruppe, die in der geschlossenen Facebook-Gruppe «Aktuelle Verkehrslage und Infos Region Basel und Umgebung» vor Radarkontrollen warnte und dafür von einem eifrigen Baselbieter Polizisten bei der Staatsanwaltschaft verzeigt worden ist. Ohne Auftrag eines Vorgesetzten erstellte der Polizist ein Profil, das ihn als Fan von heissen Hochglanzboliden präsentierte. Nur so erschlich er sich das Vertrauen des Administrators der Gruppe und erhielt Zugang. Darauf begann der Polizist «Beweise» gegen mehrere Gruppenmitglieder zu sammeln.