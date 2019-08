Polizei verhaftet Mann nach S-Bahn-Attacke

Dem Mann wird vorgeworfen, am 11. August im Regionalzug S3 in Richtung Laufen einen 66-jährigen Mann tätlich angegriffen zu haben. Zudem soll er versucht haben, dem Rentner dessen Rucksack zu entreissen. Einer Drittperson gelang es daraufhin, den Angreifer festzuhalten. Dieser konnte jedoch in Münchenstein den Zug verlassen und flüchten.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Mann ein Strafverfahren eröffnet und eine dreimonatige Untersuchungshaft beantragt, welche vom Gericht bestätigt wurde.