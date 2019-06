Pirouetten und eine Beichte

Zu solchen Nebelpetarden, die Behörden bei unliebsamen Medienberichten immer mal wieder werfen, um vom eigentlichen Problem abzulenken, gehört der Klassiker der Krisenkommunikation: «Die VGD stellt fest, dass ihre bisherige Kommunikation in diesem Fall ungenügend war.»

Die Medienmitteilung der VGD beinhaltet im Wesentlichen eine Aufzählung der Ereignisse. Das von ihnen gezeichnete Bild von der Kontrolle wirkt so, als wollte die AMKB nur sichergehen und habe darum noch schriftliche Unterlagen verlangt. Der Maurer wird als wenig kooperativ dargestellt, wenn erwähnt wird, dass er die Unterlagen nicht aushändigte.

Wäre diese Darstellung aus Webers Direktion in dieser Form vollständig, man könnte mit Fug und Recht behaupten: Da lief nicht alles gut, aber nichts weiter Gravierendes und ja, die VGD hat intern wie extern nicht wirklich gut kommuniziert. Letzteres stimmt.

Webers seltsames Verhalten stört das Vertrauen in ihn oder die Behörden als solche.

Webers Nebelpetarde verhüllt das, was nicht in der Medienmitteilung steht, aber aktenkundig ist: Die AMKB hat vom Maurer sensible Unterlagen verlangt, wie etwa Kunden­listen, die nichts mit Schwarzarbeitskontrollen zu tun haben. Gemäss dem erwähnten Gutachten dürfen sie das nicht. Das ist der zentrale Aspekt – insbesondere auch deshalb, weil Hinweise bestehen, dass die AMKB systematisch so vorgegangen sein könnte, also nicht nur beim Maurer. Das erzählen uns ein ehemaliger Kontrolleur sowie weitere KMUler. Belegen lassen sich deren Vorwürfe nicht, auch wenn sich ihre Schilderungen ähneln. Aber darum ist es so wichtig, dass die Aufsicht solche Kontrollen nicht toleriert. Webers seltsames Verhalten stört das Vertrauen in ihn oder die Behörden als solche. Seine Rauch­petarde half nicht weiter.

In einem langen Gespräch mit Webers Generalsekretär Olivier Kungler über das zweifelhafte Bild, das die Direktion abgibt, sagt Kungler schliesslich: «Die VGD stellte bereits im Rahmen ihres jährlichen Reviews fest, dass von der AMKB sensible Unterlagen einverlangt wurden, die aus Sicht VGD für eine Schwarzarbeitskontrolle nicht notwendig sind. In der Folge hat die AMKB ihre Praxis jener der VGD angepasst. Dies geschah unabhängig vom Fall des Maurers und wurde so in der Sitzung vom 22. Juni 2018 auch protokollarisch festgehalten.»

Seit Juni 2018 angeblich darf die AMKB also keine sensiblen Unterlagen mehr einfordern, die nichts mit Kontrollen zu tun haben. Das teilt Webers Direktion aber erst im Juni 2019 mit, auf Nachfrage und nach massivem Druck aller Medien. Ferner bestätigt Kungler nun auch, dass es mehrere bemängelte Kontrollen gegeben hat.