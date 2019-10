Pfanne mit Kerzenwachs fängt Feuer

Eine Mieterin am Rütschetenweg in Pratteln vergass am Sonntagnachmittag eine Pfanne mit Kerzenwachs auf einer Herdplatte. Das Wachs erhitzte sich so stark, dass es Feuer fing. Wie die Polizei Basel-Landschaft am Montagmorgen mitteilt, drang bereits Rauch aus der Wohnung als sie zusammen mit der Feuerwehr dort eintraf.