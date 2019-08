Partyarena A2 ist pleite

Nach 14 Jahren ist Schluss. Einer der grössten Basler Clubs, die Partyarena A2 unter dem St.-Jakob-Arena in Münchenstein, ist geschlossen. Dies berichtete «20 Minuten» in seiner Printausgabe vom Dienstag.

Der Club mit 1000 Quadratmetern Tanzfläche hat sich am 1. Juni für immer in die Sommerpause verabschiedet. Über die Betreibergesellschaft ist am 5. Juli der Konkurs eröffnet worden, wie aus dem Amtsblatt des Kantons Basel-Landschaft vom 8. August hervorgeht.