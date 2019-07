Oskars charmante Schwester

Leny Bider, 1894 als jüngere Schwester von Oskar (1891–1919) und Georg Bider (1890–1946) in Langenbruck geboren, verlor ihre Eltern in jungen Jahren. Ihre Mutter starb 1907, ihr Vater erlag vier Jahre später einer Lungenentzündung. Nach dem Tod der Mutter zogen die Biders 1908 von Langenbruck nach Basel, wo sie an der Austrasse 10, anschliessend an der Thiersteinerallee 19 wohnten. In Basel besuchte Leny die Töchterschule. Aus dieser trat sie im März 1911 freiwillig aus, nachdem ihr Vater überraschend gestorben war. Darauf war sie vorübergehend im Mädchenpensionat Clos du Matin in Lausanne.