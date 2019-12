Nicht aufgepasst beim Abbiegen

Am Montagmorgen ereignete sich in Bubendorf ein Unfall, in den drei Personenwagen verwickelt waren, wie die Baselbieter Polizei mitteilt. Ein 18-jähriger Autofahrer kam von Bubendorf her und musste an der Station Talhaus an der Barriere anhalten. Als diese sich wieder öffnete, überliess ihm ein anderer Autofahrer per Handzeichen den Vortritt, worauf der junge Mann die Obere Hauensteinstrasse in Richtung Ramlinsburg überquerte. Dabei übersah er aber ein Fahrzeug, das von Hölstein in Richtung Liestal unterwegs war. Es kam zu einer Kollision, in die auch ein drittes Auto involviert war.