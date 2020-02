Neue Wirren um Tempo 30 in Allschwil

Und so weit dieser Ruf von Anwohnern der Umleitungsrouten stammt, ist er in der Zwischenzeit auch erhört worden. Für die Dauer des Umleitungsregimes gilt hier nun Tempo 30. Dies ist nicht nur punkto Sicherheit positiv, wie AVP-Einwohnerrätin Pascale Uccella wie andere Anwohnerinnen und Anwohner feststellten. «Es ist viel ruhiger geworden», berichtete sie in der Einwohnerratssitzung am Mittwochabend. Anlass dazu war die Debatte um eine Motion der Grünliberalen Partei (GLP) für die Einführung von Tempo 30 in Quartierstrassen.

Die GLP hatte die Motion im Dezember 2019 eingereicht, nachdem der Gemeinderat dem Parlament zu verstehen gegeben hatte, dass die Exekutive von sich aus keinen neuen Anlauf für Tempo 30 unternehmen werde. Einen Monat später hatte Gemeinderat Philippe Hofmann auf Frage von Ueli Keller (Grüne), wann denn nun Tempo 30 käme, auf genau diese Motion verwiesen und gemäss Sitzungsprotokoll wortwörtlich gesagt: „Das muss der Einwohnerrat sagen, ob er und wenn überhaupt er das dann einführt. Also das ist dann die Antwort, die der Einwohnerrat gibt zu einem flächendeckenden Tempo 30 Ja oder Nein. Das macht ihr.“ Einen Monat später überraschte Gemeinderat Hofmann: hatte er auf der Traktandenliste noch Entgegennahme der Motion verkündet, so hiess es nun in der Sitzung, der Vorstoss könne höchstens als Postulat entgegengenommen werden.

Eine Motion, die dem Gemeinderat einen verpflichtenden Auftrag erteilt hätte, sei mangels Kompetenz des Einwohnerrates nicht möglich. Er sei ob dieses Verhaltens des Gemeinderats komplett verwirrt, sagte SP-Einwohnerrat Mark Aellen. Der Gemeinderat habe den Einwohnerrat dazu aufgefordert, ihm mitzuteilen, was das Parlament wolle. Auch Matthias Häuptli (GLP) berief sich auf wiederholte Botschaften des Gemeinderates und lehnte es ab, die Motion in ein Postulat umzuwandeln.

Neben den formellen Ungereimtheiten verstehe die Bevölkerung nicht, dass es Tempo 30 in Allschwil nicht gebe, sagte Ueli Keller (Grüne). Als einziger sprach sich Henry Vogt (SVP) gegen Tempo 30 aus. Tempo 30 habe zur Folge, dass alle Verkehrsteilnehmenden weniger aufpassen würden, sagte er. „Das einzige, was wir machen, ist Millionen verlochen.“

In der Abstimmung folgte der Einwohnerrat allerdings weder den Argumenten der SVP noch den formellen Einwänden des Gemeinderates. Mit grossem Mehr bei vier Nein-Stimmen überwies das Parlament den Vorstoss als Motion. Wie es nun im Detail weitergeht, ist nicht ganz klar. Sollte der Gemeinderat den Vorstoss als Postulat behandeln, so müsste er mindestens prüfen und darüber berichten, wie es in Sachen Tempo 30 weitergehen soll.

Das Allschwiler Stimmvolk hat seit 1996 schon viermal über Tempo 30 abgestimmt, davon dreimal auf kommunaler Ebene. Der letzte Entscheid liegt knapp elf Jahre zurück. Am 17. Mai 2009 lehnten die Allschwiler Stimmberechtigten bei einer Stimmbeteiligung von knapp 50 Prozent die Einführung von Tempo-30 in den Zonen Gartenhof und Bettenacker mit 3731 Nein gegen 2832 Ja ab. Damals hatte es eine Volksinitiative gebraucht, um die Debatte wieder anzukurbeln.