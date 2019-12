Münchensteins Kirche im neuen Kleid

In neuem Glanz erstrahlt die ­römisch-katholische Kirche St. Franz Xaver in Münchenstein. Wer die grosse Holztür öffnet und das Gotteshaus betritt, ist überrascht: Offen und einladend wirkt der neue Kirchenraum. Als Erstes fällt der Blick auf ein goldenes Taufbecken, das gleich beim Eingang auf einem massiven Eichensockel thront. Als Zweites fällt das riesige, asymmetrische Metallkreuz ins Auge, das hinter dem Altar in den Wänden, der Decke und dem Boden verankert ist. Die beeindruckende Kassettendecke wurde wieder unter der Täferdecke hervorgeholt und verleiht dem Raum einen besonderen Anstrich. Dass der Teppich einem Kalksteinboden wich, war auch kein Fehler. Die Architekten haben symmetrische und klare Linien in die Kirche gebracht und mit warmen Brauntönen eine heimelige Atmosphäre geschaffen. Die Kirchengestaltung reflektiere die Gesellschaft, erklärt Jörg Bucher von Flubacher Nyfeler Partner Architekten am Preview vom Montagabend.