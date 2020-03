36-jähriger Mann musste ins Spital gebracht werden In einem Verkehrskreisel in Binningen ereignete sich ein unglücklicher Verkehrsunfall. Ein Mann hat sich dabei verletzt. bwi

In diesem Kreisel verletzte sich der 36-jährige Motorradfahrer. (Symbolbild) Google

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es in Binningen beim Verkehrskreisel Neubadrain/Paradiesstrasse/Langegasse zu einem Verkehrsunfall. Wie die basellandschaftliche Polizei mitteilt, wollte ein Motorradfahrer gerade in den Kreisel einbiegen, als er einen Lieferwagen bemerkte, der ihm zuvorkam.

Um einen schlimmeren Unfall zu verhindern, bremste der 36-jährige Lenker abrupt ab. Dabei fiel er zu Boden und verletzte sich. Daraufhin musste er ins Spital gebracht werden.

Wie die Behörden mitteilen, ist die genaue Unfallursache noch unklar. Personen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei melden.