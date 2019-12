Die Zielvorgabe, ein ausgeglichenes Budget vorzulegen, war, so Gemeinderätin Christine Gogel (SP), «sehr schwierig zu erreichen». Umso erleichterter sei der Gemeinderat, dass er eine «Punktlandung mit einer roten Null» präsentieren könne. Dies mit einem Aufwandüberschuss von etwas mehr als 600000 Franken. Bei einem Gesamtaufwand von 80 Millionen Franken entspricht dies 0,67 Prozent. Mit diesem Budget «gehen wir an die Substanz – der Spielraum der Einsparungen», so die SP-Politikerin, «ist ausgereizt».