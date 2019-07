Mit dem Helikopter in die Baumkronen

Donnerstagnachmittag im Wald oberhalb von Therwil. Ein Helikopter schwebt über den Bäumen. An ihm hängt ein Mann an einem Seil, gesichert mit Karabinerhaken. Der Helikopter lässt den Mann immer wieder in einen Baumwipfel hinunter, wo dieser mit einem Messer jeweils einen Ast abschneidet und bei sich an der Seite anhängt.