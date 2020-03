Migros darf, Landi nicht

Tag zwei des Corona-Notstands im Kanton Baselland. Es zeigt sich: Verhältnisse wie in Italien, wo die Menschen vor den Lebensmittelgeschäften Schlange stehen, sind eher nicht zu erwarten. Zwar beschränken viele, insbesondere die kleineren Läden die Zahl der Kunden, die gleichzeitig einkaufen dürfen. Aber so gross ist der Ansturm derzeit gar nicht. Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Viel los war am Dienstagvormittag bei der Landi. Die Menschen nutzten die Gelegenheit, sich noch einmal mit Utensilien für die Gartensaison einzudecken. Denn bei der Landi war am Dienstag in vielen Filialen noch das gesamte Sortiment erhältlich.