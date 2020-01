Mehr noch als die SVP liebt sie den Job

Am Freitag, einen Tag vor der Kadertagung der SVP in Badhorn am Bodensee, sagt Sandra Sollberger: «Ich möchte es mir offenlassen, ob ich für das Parteipräsidium zur Verfügung stehe. Es kommt auch auf das Anforderungsprofil an, das wir am Wochenende definieren werden. Und ausserdem: Ich bin halt schon sehr gern Unternehmerin.» Am Montag, einen Tag nach der Kadertagung, steht das Anforderungsprofil der Nachfolgerin oder des Nachfolgers von Albert Rösti fest, und Sandra Sollberger sagt: «Ich habe mich noch nicht entschieden.» Und wieder: «Ich bin halt schon sehr gern Unternehmerin.»