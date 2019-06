Medikamentenversuche in Liestal

Medikamentenversuche in der Psychiatrie sorgen seit einigen Jahren für fette Schlagzeilen. Ohne die Patientinnen und Patienten zu informieren, experimentierten Ärzte an ihnen mit nicht zugelassenen Substanzen herum – sei es, um diese zu heilen, oder um wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen. Die Versuche dauerten zum Teil bis in die 1980er-Jahre an. Zahlreiche Kliniken stehen auf der Anklagebank, in der Vergangenheit die Rechte der Patienten mit Füssen getreten zu haben – zumindest, wenn man heutige ethische Massstäbe anlegt.