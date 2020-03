«Lufthansa nahm uns trotz bezahltem Flug nicht mit» Christian Ackermann aus dem Baselbiet ist in Bangkok gestrandet. Wer die Kosten übernehmen muss für einen neuen Rückflug, ist unklar. Mischa Hauswirth

Stundenlang warteten Ackermann und seine Frau am Flughafen in Bangkok (Symbolbild). Keystone

Die beiden Baselbieter sind bereits das vierte Mal in Thailand in den Ferien. Sie flogen am 9. März auf die Insel Kho Chang, um Meer, Wärme, Sonne, Tropenfeeling zu geniessen, und wollten am 21. März zurück in die Schweiz. Es war alles vorbereitet. «Wie immer haben wir im TUI in Lörrach gebucht und alle Kosten vorgängig beglichen, inklusive den Rückflug von Bangkok aus nach Frankfurt mit der Lufthansa», erzählt Christian Ackermann aus dem Baselbiet. Von der deutschen Metropole aus wollte das Paar dann mit dem Flieger an den Airport Basel-­Mulhouse (EAP) gelangen.