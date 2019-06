Liestal bringt sein Feuer an den Genfersee

«Wir gehen von 20 000 Zuschauerinnen und Zuschauern am Strassenrand aus», prognostiziert Werner Fischer, Präsident der IG Chienbäse. Auf dieses Publikum richten alle Verantwortlichen – vor allem die Feuerwehr – ihr Augenmerk. Den Waadtländern ist der Umgang mit den glühenden Spänen nicht vertraut.

Nic Kaufmann warnt: «Die Leute am Strassenrand haben nicht wie in Liestal Winterschuhe an, sondern vermutlich leichte Sommerschuhe und Sandalen.» Der Organisator wird im Vorfeld der Veranstaltung die Anwohner per Flyer über allfällige Risiken informieren. Routiniert wird es auf Seiten der Besentragenden zugehen. Chienbäse-Chef Jaro Kubicek gibt Entwarnung: «Gegen 90 Prozent von ihnen tragen regelmässig in Liestal einen Besen.»

Chienbäse geht nicht zum ersten Mal fremd

Basel-Stadt und Jura treten am Kantonstag ebenfalls in Erscheinung. «Jura et Bâle-Ville – Carneval et plus encore!» Unter diesem Motto werden sie mit einem Programm aufwarten, das ein buntes Kulturbouquet in die Romandie bringt. Der Fokus von Hans Rudolf Schafroth, dem Liestaler Bürgergemeindepräsidenten, bleibt auf dem Chienbäse-Umzug: «Ich hoffe sehr, dass wir die bestmögliche Visitenkarte abgeben können.»

Der Chienbäse-Umzug präsentierte sich schon früher in der Fremde. Ein erstes Mal tat er das 1961 am Eidgenössischen Trachtenfest in Basel. Drei Jahre später war er an der Expo in Lausanne zu sehen, und 1991 beispielsweise als Abschluss der 700-Jahr-Feierlichkeiten der Eidgenossenschaft in Genf.