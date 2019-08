Lehrer-Leistungslohn droht das Aus

Das Projekt, Lehrerinnen und Lehrer in einem lohnrelevanten Mitarbeitergespräch zu qualifizieren, steckt in der Sackgasse. Die eingesetzten Projektgremien haben sich bis heute auf keinen Lösungsansatz geeinigt. Während die Schulleitungen und die Lehrerinnen und Lehrer auf einer detaillierten Beurteilung des Schulunterrichts, der Vorbereitung und der Elternarbeit beharren, wollen die Direktionen nur zu einer summarischen Leistungsbeurteilung Hand bieten. Die Finanzdirektion mochte den Konflikt auf Anfrage nicht dementieren. Jetzt liegt die Entscheidung beim Landrat: Nächste Woche stimmt der Landrat darüber ab, ob er das Projekt einstellen will.