Landrat fordert obligatorische Erdbebenversicherung

Geht es nach dem Baselbieter Landrat, dann soll eine Schweizer Erdbebenversicherung geschaffen werden. Das Kantonsparlament hat am Donnerstag mit 62 gegen 4 Stimmen beschlossen, in Bundesbern eine entsprechende Standesinitiative einzureichen. Dabei soll das bei den Gebäudeversicherungen bewährte Risiko-Pooling als Vorbild dienen. So wäre es laut Regierungsrat möglich, einen Versicherungsschutz für eine Prämie von circa 100 Franken pro Immobilie und Jahr zu erhalten.