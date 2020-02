Kollision zwischen E-Bike-Fahrerin und Fussgängerin

Eine 56-jährige Fussgängerin habe am Mittwoch kurz vor 11.15 Uhr bei der Tramhaltestelle Oberdorf an der Baslerstrasse in Binningen den Fussgängerstreifen überqueren wollen, teilte die Baselbieter Polizei am Mittwoch mit. Dabei sei sie von einer 59-jährigen E-Bike-Fahrerin erfasst und auf die Strasse geschleudert worden.