Keine Gebühren für Allschwiler Vereine

In der Folge kam es zu politischen Vorstössen und Diskussionen mit Vereinen. Diese Reaktionen haben den Gemeinderat nun dazu bewogen einzulenken und «eine Änderung an der 2017 beschlossenen Gebührenordnung vorzunehmen», schreibt der Gemeinderat am Mittwoch.

Neu würden alle Allschwiler Vereine für die saisonale, regelmässige Nutzung von öffentlichen Räumen und Flächen in die Tarifgruppe 0 eingestuft. Konkret bedeutet dass, dass die Vereine komplett von einer Gebührenabgabe befreit sind.

In den Vorzug dieser Abgabefreiheit kommen Gruppen, die gemäss Vereinsstatuten den Sitz in Allschwil haben, ebenso wie den Schwerpunkt ihrer Aktivität. Die Gebührenpflicht gelte ab sofort.