Katholiken pilgern nach Muttenz

«Als Leiter des Pastoralraumes Birstal habe ich nach Rücksprache mit den Gemeindeleitungen entschieden, dass Gottesdienste der Pfarreien des Pastoralraumes vorläufig ausfallen.» Dies teilte der Aescher Pfarrer Felix Terrier am 28. Februar den Katholiken im Birstal mit. Betroffen vom Entscheid sind die Gottesdienste in der Pfarrei St. Nikolaus ­Reinach, in der Seelsorgeeinheit Arlesheim-Münchenstein, im Seelsorgeverband Angenstein (Aesch, Duggingen, Pfeffingen) und im Seelsorgeverband Dornach-­Gempen-Hochwald.