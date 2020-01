Kantonsspital Baselland lagert die Kita aus – die Eltern sind empört

In der betroffenen Belegschaft gehen die Wogen hoch. Die Leitung des Kantonsspitals Baselland (KSBL) hat beschlossen, die betriebseigene Kindertagesstätte am Standort Bruderholz per Ende Juli zu schliessen. Nach Umbau- und Auffrischungsarbeiten in den Schulsommer­ferien soll ein privates Unternehmen das Angebot weiterführen.