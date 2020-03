Kanton schliesst Beizen in Liestal und Sissach

Unter dem Applaus von Anwohnern und jenen, welche die Strasse säumten, bewegte sich die bunte Traube durch Liestal. «Ein Zeichen setzen», wie es auf der verkürzten Route hiess. Die Märsche wurden von den Fasnächtlern gesungen, statt gepfiffen oder getrommelt.

Die Polizei war auch zur Stelle und machte einen richtig guten Job. Sehr unaufgeregt, zurückhaltend und gelegentlich sogar einen Bekannten grüssend. René Frei, Bereichsleiter Sicherheit der Stadt Liestal, bemerkte: «Sowohl die Cliquen als auch die Anwohner nehmen die Vorgaben grossmehrheitlich mit Fassung und gesittet auf und sie halten sich daran.»

Paul Steffen, Mediensprecher der Baselbieter Polizei, sagte, grundsätzlich sei die Polizei von dieser Situation nicht überrascht worden. «Ich denke, das muss und darf man erwarten.» Wahrscheinlich spielte er den zivilen Ungehorsam etwas herunter, als er ausführte, dass, auch wenn die Fasnacht abgesagt sei, trotzdem viele Leute unterwegs sein können, um das schöne Wetter mit einem Spaziergang zu geniessen.

Regierung greift durch

Der Ungehorsam setzte sich abends nahtlos fort. Weil in Liestal und auch in Sissach das Veranstaltungsverbot nicht eingehalten wurde, verfügte der Baselbieter Regierungsrat ein «temporäres Ausschankverbot» von 19 Uhr bis heute morgen um 6 Uhr. Restaurants und Detailhändler durften keinen Alkohol, Mineralwasser und Esswaren mehr verkaufen. Zumindest in Liestal dauerte es, bis der letzte Gast das letzte geöffnete Restaurant verliess.

Auch in Pratteln sollen sich ein paar Unentwegte auf dem Schmittiplatz eingefunden haben. «Sollten in den kommenden Tagen in weiteren Gemeinden die geltenden Verbote und Auflagen missachtet werden, müssen auch dort geeignete Massnahmen ergriffen werden», richtete der Regierungsrat per Medienmitteilung aus.