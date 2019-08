Kampfansage nach allen Seiten

Statt Steuergeschenke an die Unternehmen fordert Jaun Prämienverbilligungen. Familien und Personen mit geringem Einkommen könnten sich vieles nicht mehr leisten, weil die Gesundheitskosten und damit die Krankenkassenprämien ständig steigen. Was im Baselbiet nicht gelungen sei, strebe die SP auf Bundesebene an: Kein Haushalt soll über 10 Prozent des Ein­kommens für die Krankenver­sicherung aufwenden.

Starke Wirtschaftsregion

Ständeratskandidat Eric Nussbaumer gab sich staatsmännisch: Der Wirtschaftsstandort Baselland zeichne sich durch inter­national anerkannte Standortfaktoren aus, und diese gelte es zu erhalten. Zu einer starken Wirtschaftsregion gehörten gute Verkehrsverbindungen.

Nussbaumer bekannte sich zum Stellenwert des Euro-Airports, zum Bahnknoten Nordwestschweiz und zum Gateway Nord mit dem Hafenbecken 3 für die Rheinschifffahrt. Die Um­setzung der trinationalen S-Bahn gelte es zu begleiten. Als Aussenpolitiker ist es Nussbaumer ein Anliegen, dass mit einem Rahmenabkommen das bilaterale Vertragswerk gestärkt und die bröckelnde Rechtssicherheit wiederhergestellt werde.

Schliesslich plädierte Sabine Aspiron für eine Raumplanung, welche die Landschaft schützt, und Andreas Bammater für eine generationenübergreifende Solidarität mit einer gestärkten beruflichen Vorsorge. Sandra Strüby will für besser­gestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kämpfen, und Miriam Lochers Schwerpunkt ist die Gleichstellungspolitik.

Zu spüren war, dass es innerhalb der SP auch um ein gutes Wahlresultat hinter den Bisherigen Nussbaumer und Marti geht. Sollte es Nationalrat Nussbaumer in den Ständerat schaffen, könnte der oder die Drittplatzierte nachrücken. Präsident Koller sagte, die Spiesse seien für alle gleich lang. Man werde als Team kämpfen, als Präsident sei er Moderator. Es gelte für alle die Fairnessregel, dass niemand zum Streichen oder zum Kumulieren Einzelner aufrufe.

Im Kampf um den Ständeratssitz geht es der SP auch darum, im ersten Wahlgang Maya Graf von den Grünen hinter sich zu lassen. Konkret zu möglichen Szenarien äussern wollte sich Nussbaumer aber nicht. Dazu sei der erste Wahlgang abzuwarten.