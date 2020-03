Wer Husten, Fieber und Atembeschwerden hat, muss ab heute Mittwoch nicht mehr den Hausarzt konsultieren oder sich ins Spital begeben. Um acht Uhr öffnen die beiden Baselbieter Abklärungszentren in der Mehrzweckhalle Stutz in Lausen und im Kuspo in Münchenstein für alle Coronavirus-Verdachtsfälle ihre Tore.