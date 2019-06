Jeder fünfte Baum im Hardwald ist vertrocknet

Für all jene, die den seit dem 25. Mai abgesperrten Hardwald bei Birsfelden besuchen dürfen, heisst es: Helm auf und Leuchtweste an. Ohne Schutzausrüstung kommt ein Betreten des Waldareals auch ausnahmsweise nicht infrage. Eine Situation, die für Philipp Schoch, den Präsidenten von Wald beider Basel, des Verbandes der Waldeigen­tümer, «historisch» ist. Der Verband hat deshalb am Dienstag zusammen mit dem Amt für Wald beider ­Basel und der Bürger­gemeinde der Stadt Basel die Medien zu einem Waldspaziergang in den Hardwald eingeladen.