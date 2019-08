Ist ein Spitalneubau sinnvoll?

Ja.

sagt Thomas Dähler

Nach dem Abstimmungsdebakel muss sich die Baselbieter Bevölkerung ernsthafte Sorgen um ihr Kantonsspital machen: Dieses erwirtschaftet an seinen drei heutigen Standorten jährlich ein operatives Defizit in zweistelliger Millionenhöhe. Es betreibt heute zwei sanierungsbedürftige Spitalbauten in Liestal und auf dem Bruderholz und ein drittes Spital in Laufen mit zu geringen Fallzahlen. Es muss zudem um seine Ärzte bangen, die sich laufend nach Stellen mit besseren Perspektiven umschauen. Kein Wunder, dass die Patienten ausbleiben und, wo immer möglich, andere Versorger wählen!

In dieser desolaten Situation ergreifen nun die Ärzte im Baselbiet die Initiative und entwerfen das Projekt eines Neustarts an zentraler Lage. Das Projekt eines Kantonsspital mit ambulantem Zentrum und akutsomatischem Spital im Gebiet von Salina Raurica eröffnet als einziges die Perspektive eines Neuaufbruchs. Ein Neubau könnte dort ohne Altlasten auf die Bedürfnissen der modernen Medizin ausgerichtet und nach den Leitlinien einer in der Region koordinierten Spitalpolitik realisiert werden. Letzteres hat immerhin das Volk in beiden Basel an der Urne vorgegeben.

Kein Wunder, dass die Patienten ausbleiben und, wo immer möglich, andere Versorger wählen!

Mit der Perspektive eines modernen Spitals in Pratteln eröffnet sich für den Kanton Baselland die Aussicht, seinen Beitrag für die Gesundheitsversorgung der Region zu leisten und seine Gesundheitspolitik neu auszurichten – auf Augenhöhe mit Basel-Stadt. Mit einer gemeinsamen Spitalliste liessen sich die Patientenströme weit effizienter als heute lenken und die qualitativen Anforderungen nach heutigen Standards erfüllen.

Wer die Finanzierung eines Neubaus gegen das Projekt ins Feld führt, liegt falsch. Teurer als die Sanierung der maroden Häuser auf dem Bruderholz und in Liestal ist ein Neubau nicht. Die Investitionen von rund einer halben Milliarde Franken sind finanzierbar, zumal die Aussicht winkt, das Haus mittel- und langfristig schlanker und effizienter zu führen.