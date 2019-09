Informatik-Blackout am Kantonsspital Baselland

Das Kantonsspital Baselland (KSBL) hat am frühen Freitagmorgen einen mehrstündigen Totalausfall seiner Informatik erlebt. Seit 7.15 Uhr sei das System mehrheitlich wieder in Betrieb. Patienten seien nicht in Gefahr gewesen.

Festgestellt wurde der IT-Blackout um 4.30 Uhr, wie das KSBL mitteilte. Dank der frühen Tageszeit hätten weder Notfälle abgewiesen noch Operationen abgesagt werden müssen. Das KSBL habe umgehend das Universitätsspital Basel (USB) informiert, das für allfällige Notfälle aus dem KSBL-Einzugsgebiet bereit gestanden wäre.