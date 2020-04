In Diegten blühen Hungerspezialisten Damit das Gebiet Chilpen ein Orchideenparadies bleibt, schürft der Kantonüber 300 Kubikmeter nährstoffreichen Boden ab. Jan Amsler

Hier wurde der Boden vor gut zehn Jahren abgetragen. Teamwork im Naturschutzgebiet: Markus Plattner (links) und Thomas Fabbro. Fotos: Nicole Pont

Thomas Fabbro, der neue Geschäftsführer von Pro Natura ­Baselland, blickt durch den Feldstecher. Hätte er keine Mütze auf, und würde um ihn herum nicht ein wenig Schnee liegen – man könnte meinen, er befände sich irgendwo im Mittelmeerraum.

Ein lichter Wald, der Boden ist karg, die Föhren und Büsche stehen weit auseinander. Doch Fabbro ist nicht im Süden, sondern auf einem Spaziergang im Naturschutzgebiet Chilpen zwischen Diegten und Känerkinden. Mit ihm unterwegs: Markus Plattner, der Leiter der Abteilung Natur und Landschaft am Ebenrain-Zentrum.

Vor kurzem hat das Amt für Wald beider Basel die Bewilligung erteilt, um im Chilpen auf insgesamt 21,5 Aren den Oberboden abzutragen. Es ist die dritte Etappe eines Projekts, das vor über einem Jahrzehnt gestartet wurde. Über die kommenden Jahre verteilt, werden im Chilpen nun weitere rund 330 Kubikmeter abgeschürft. Dabei werden schwere Baumaschinen in das Schutzgebiet dringen, und für den Transport der Erde sind insgesamt rund 30 Lastwagenfahrten nötig. Ein Bild, das Fragen aufwirft. Zum Beispiel: Wie sinnvoll ist es, derart schwerwiegende Eingriffe in die Natur vorzunehmen, und was hat das noch mit Naturschutz zu tun?

Grün, aber keine Vielfalt

Ohne diese Massnahmen jedenfalls würde sich das Gebiet allmählich zu einem gewöhnlichen Wald entwickeln. Mit der Zeit bildet sich im Boden Humus, und über die Luft werden Nährstoffe eingetragen, insbesondere aus der Landwirtschaft.

Der Boden wird dadurch zwar schnell grün, mit Biodiversität hat das aber wenig gemein. Denn die seltenen Arten – neben über 20 Orchideen sind da etwa Kugelblumen, Färber-Ginster und Deutscher Enzian – brauchen eine unwirtliche Gegend mit wenig Nährstoffen, sonst werden sie verdrängt. Jene, die im Chilpen überleben, sind Hunger­spezialisten. Damit einher geht eine Vielfalt im Tierreich. Im Sommer sind zahlreiche Schmetterlinge und Zauneidechsen zu sehen. «Biodiversität entsteht durch Abwechslung und Dynamik», sagt Fabbro und meint dabei die unterschiedlichen Vegetationsgebiete. Mit dem Chilpen werde eine spezielle Umgebung gepflegt – «das bleibt nicht von alleine so». Der Fricktaler, der inzwischen in Kleinlützel wohnt, hat diese einzigartige Gegend schon als Biologiestudent kennen gelernt.

Plattner ergänzt: «Wir Menschen haben die Landschaft stark zerschnitten und in eine Art Korsett gedrückt.» Dadurch sei eine Ausbreitung verschiedener Lebewesen sowie eine natürliche Veränderung der Landschaft fast verunmöglicht worden. Darum gelte es, die Wertgebiete zu pflegen und zu sichern.Vor Ort zeigt sich, dass die maschinellen Eingriffe kaum Spuren hinterlassen.

Wie eine Impfung

Mit der Abtragung des Bodens simuliert der Mensch quasi ein Naturereignis, beispielsweise einen Hangrutsch oder einen Waldbrand. Etwas Widersprüchliches bleibt am Engagement im Chilpen trotzdem haften; denn das, was aus dem Gebiet geworden ist, ist nicht etwa auf ein natürliches Ereignis zurückzuführen, sondern auf das Wirken des Menschen. Schon früher haben Landwirte den nährstoffreichen Boden abgetragen, um damit ihre Felder zu düngen. Zurück blieben die Magergebiete.

Etwas Ähnliches wie die früheren Bauern macht der Kanton nun auch mit dem abgeschürften Boden. Er wird an Stand­orten mit vergleichbaren Voraussetzungen, zum Beispiel im Naturschutzgebiet Esel in Waldenburg oder im Rebberg in Ziefen, sozusagen als Impfung eingesetzt: Dank den Samen und Wurzelteilen, die mit dem Boden verfrachtet werden, soll dort dieselbe Vielfalt entstehen.

Die regelmässigen Mäharbeiten im Chilpen lässt sich der Kanton pro Jahr zwischen 25’000 und 30’000 Franken kosten. Hinzu kommen die Abschürfungen für 3000 bis 15’000 Franken pro Fläche, wie Plattner vorrechnet. Der Kanton bezahlt, weil es sich um ein kantonales Schutzgebiet von nationaler Bedeutung handelt und ihm ein Teil des Landes gehört. Aber auch Pro Natura Baselland ist beteiligt. Bei den Arbeiten werden ausserdem die Forstdienste und die Landwirte aus der Umgebung einbezogen. Es sei wichtig, dass das Ganze breit abgestützt ist, sind sich Plattner und Fabbro einig.

Wegen der Corona-Krise erleben Naturschutzgebiete einen Boom. Vorletztes Wochenende haben sich laut Plattner geschätzte 700 Personen in der Reinacher Heide aufgehalten. Im Chilpen läuft am Dienstag kaum ein Mensch vor Fabbros Feldstecher. Doch die Zeit dieses Naherholungsgebiets kommt noch, und zwar ab Mitte Mai, wenn die ersten Orchideen blühen.