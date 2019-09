Homosexualität therapierbar, «sofern die oder der Betroffene das auch will»

Elisabeth Augstburger ist die Verkörperung von Nettigkeit. Für sie ist alles toll und schön. Wenn ein Bauer in Eptingen den Hof seinem Sohn übergibt. Das ist doch toll! Oder wenn sich die Nachbarschaft regelmässig im Berghaus Oberbölchen trifft und so die Gemeinschaft pflegt. Schön! Selbst das Bild des BaZ-Fotografen ist wunderbar. Gesehen hat sie es zwar noch nicht. Aber seine Fotos sind ja sonst ­immer so gelungen, wieso soll das jetzt anders sein?