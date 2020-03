Heizdecke in Liestal fängt Feuer

Der Brand brach am Donnerstag kurz nach 14 Uhr in der Arisdörferstrasse in Liestal aus. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, geriet in einem Schlafzimmer im dritten Stock eine Heizdecke in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die 92-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses musste wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital überführt werden.