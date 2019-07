Heimatschutz bringt Waldenburg auf die Palme

So dezidiert die Waldenburger Behörden reagieren, so angriffig war auch der Text in der ObZ. An der Podiumsdiskussion von Ende Juni «konnten die Fragen an die Gemeinde kaum schlüssig beantwortet werden», schreibt Riesen. «Wir hatten mehr erwartet, vor allem eine konkrete Vorgehensweise der Gemeinde.»

«Ernüchterung kehrt ein»

Der BLHS habe 130 Stunden in das Projekt investiert. «Bei einem SIA-Honoraransatz von 120 Franken würde ein Betrag von 15’600 Franken resultieren», rechnet Riesen vor. Auch was die Arbeiten der Architekturstudenten angehe, sei die Wertschätzung «in keinerlei Hinsicht erkennbar» gewesen. Die Studenten und der Heimatschutz seien bei der Begrüssung und der Verabschiedung nur am Rande erwähnt worden, ein offizieller Dank am Schluss sei ausgeblieben.

«Wäre ein grosszügiger Beitrag an die FHNW-Studenten und die BLHS-Vereinskasse nicht angebracht gewesen?!», fragt Riesen. Und weiter: «Ernüchterung kehrt ein beim Baselbieter Heimatschutz.»