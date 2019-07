Hannibals Erben feiern einen runden Geburtstag

Die Stiftung Ysebähnli am Rhy betreibt die Gartenbahn unmittelbar oberhalb des Rheinufers in Pratteln seit 2002. Ehe Initiant Hannibal Wohlschlegel das Rollmaterial, Gebäude, Werkstatt und sogar eine umfangreiche Fachbibliothek in die Stiftung einbrachte, baute er mit Gleichgesinnten seinen grossen Traum auf. Die ersten Fahrversuche ­gehen zurück auf das Jahr 1992. Würde Wohlschlegel heute noch leben, er würde diesen Ort wohl als sein Paradies bezeichnen.

Jahre an freiwilliger Arbeit wurden in das Ysebähnli am Rhy investiert. «Was wir nun tun, ist, Hannibals Lebenswerk weiterzuführen», erklärt Hermann Haas, der seit 19 Jahren Dampf gibt und auch im fünfköpfigen Stiftungsrat sitzt. Verantwortlich ist er auf dem Gelände für die ­Anlage selbst und die Technik. «Wohlschlegel sagte immer, all jene, die dieses Hobby pflegen, spinnen schon ein wenig.»

16 Lokomotiven zu Gast

Rund 870Meter Schienen können an diesem Wochenende ­gratis befahren werden. Während den übrigen Fahrtagen, die jeweils am letzten Samstag des Monats stattfinden, zahlen Kinder einen Franken, Erwachsene drei für die Fahrt. Mit diesen Einnahmen und den Zuwendungen von Spendern, Donatoren und Gönnern finanziert die Stiftung den Betrieb. Haas nennt den Aufwand «beträchtlich». Damit meint er den finanziellen, aber nicht nur. Beinahe täglich sei er auf der Anlage. 90Prozent des Aufwands bestehe aus Gartenarbeit. In dieser Woche werden alle Geleise, alle 20Weichen nochmals auf Herz und Nieren geprüft. Rund solls laufen ab Freitag.

16 Lokomotiven aus dem Ausland, vorwiegend aus Deutschland, sind angekündigt. Eine seltene Gelegenheit, so viele Meisterstücke an einem Ort zu sehen. Alle werden sie mit Kohle angeheizt und mit Wasserdampf betrieben. Hermann Haas, schon als Kind ein Freund der Eisenbahn und Dampfmaschine, erzählt, wie der Kessel langsam, bis zu eine Stunde vor der Fahrt, ­angeheizt werde. «Das Material muss sich erst ausdehnen», erklärt er, «heizt man da brutal rein, kann das beispielsweise zu Kessel­schäden führen.»

Damit die auswärtigen Lokomotiven in Pratteln begeistern können, braucht es Kleinlaster für den Transport und eine Hebebühne, um sie abzuladen. Jene des Ysebähnli am Rhy stemmt bis zu zwei Tonnen. Das ist auch notwendig, denn eine Lok kann bis zu 900 Kilo wiegen.