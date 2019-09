Kantonsspital Baselland gerät finanziell noch mehr unter Druck

Das Bundesverwaltungsgericht urteilte in Dreierbesetzung über den Tarifentscheid der Baselbieter Regierung vom 6. Februar 2018. Diese hatte die Baserate für das KSBL für 2012 auf 9920 Franken und für 2013 auf auf 9851 Franken festgelegt. Dies tat die Regierung «hoheitlich», weil sich zuvor KSBL und Krankenkassen nicht hatten einigen können.

Zu diesen beiden Jahren hatte die Regierung bereits 2013 Tarife festgelegt, damals 10'175 respektive 10'140 Franken. Doch diese Baserates hatte das Bundesverwaltungsgericht am 26. März 2015 aufgrund einer Beschwerde der vom Verband Tarifsuisse vertretenen Kassen gekippt und den Streitfall zur Neufestlegung die Regierung zurückgereicht.

Die Tarifvorstellungen des KSBL und der Kassen - letztere mit untereinander uneinheitlichen Ansätzen - blieben in der Folge unterschiedlich; das Spital wollte um die 800 Franken höhere Tarife als die Kassen. Der Streit zog sich dahin, auch unter Anhörung des Preisüberwachers, bis die Regierung im Februar 2018 ihren neuen Entscheid fällte.

Letztinstanzlich geklärt

Gegen diesen neuen Tarifentscheid wehrten sich sowohl das KSBL als auch die Kassen, letztere in Form von zwei Playern: Tarifsuisse und der CSS-Gruppe. Die Parteien wollten die neuen Tarife in ihrem Sinne korrigieren lassen. Am 3. August 2018 nahm das Bundesamt für Gesundheit Stellung, die Beschwerden seien abzulehnen.

Das Bundesverwaltungsgericht urteilte nun am 6. September 2019 endgültig. Nach der Revision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) von 2007 zur Spitalfinanzierung seien Vorgehen und Referenzen bei der Tariffestlegung noch nicht klar etabliert; der Kantonsregierung sei daher «in der Einführungsphase der leistungsbezogenen Fallpauschale» ein «weiter Ermessensspielraum» zuzugestehen.