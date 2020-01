Gericht duldet keine «Geisterakten»

Wieder gesittete Zustände

Damit gleicht der gestrige Auftakt im Gebäude des Strafgerichts in Muttenz, wo sich das Kantonsgericht aus Platzgründen eingemietet hat, dem Auftakt des Strafgerichts im Sommer 2018. Mit denselben Argumenten und Begründungen monierten die Verteidiger eine unfaire Praxis der Staatsanwaltschaft. Die Waffengleichheit sei verletzt worden.

Nur diesmal haben die Anwälte ihre Anträge nicht mehr derart unflätig vorgetragen wie vor anderthalb Jahren. Überhaupt ist alles entspannter geworden. Das Gericht hat das Sicherheits­dispositiv etwas zurückgefahren. Es ist auch kein gesonderter Pausenraum mehr ausgeschieden, wo sich die Muskelprotze aus dem inzwischen konkursiten Diamond Gym von Paulo Balicha aufhalten müssen.

Prügelszene im Kampfsportszentrum: Festgehalten auf Video.

Für einen geordneten Prozessverlauf hat denn auch Gerichtspräsident Dieter Eglin am Kantonsgericht gesorgt: Der Prozess gegen die zwölf verbliebenen von ursprünglich sechzehn Angeklagten ist straff organisiert. Wortmeldungen gibt es nach einem strengen Ablauf­regime, das keine Zwischenrufe mehr erlaubt. Den Anwälten, die gegen die Hausregeln verstossen, ist eine Busse von 1000 Franken angedroht.

Die Baselbieter Staatsanwaltschaft, vertreten durch den leitenden Staatsanwalt Boris Sokoloff und Staatsanwältin Eveyln Kern, ist in erster Linie in Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil gegangen, weil sie den Grundtatbestand für unangebracht und zu milde hält. In ihren Augen ist der Überfall mehr als eine Wirtshausschlägerei «mit einfacher Körperverletzung», wie das erstinstanzliche Urteil lautete. Wer wie im Fall Dojo mit Schlagstöcken auf einen anderen losgeht, sei wegen «versuchter schwerer Körperverletzung» zu verurteilen, sagt Kern gegenüber der BaZ.