Gärtnereien bleiben auf den Frühblühern sitzen Die Ladenschliessungen kamen für die Gärtnereien zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Die Produzenten in der Region Basel rechnen mit einem riesigen Gewinneinbruch für das laufende Jahr. Andrea Schuhmacher

Geranien gehören hierzulande zu den beliebtesten Sommerblumen. Ein Grossteil muss dieses Jahr jedoch kompostiert werden. Foto: Roland Schmid

Drei Viertel des Jahresumsatzes setzen Gärtnereien üblicherweise von Mitte März bis Mitte Juni um. Doch nun, da bis am 19. April sämtliche Läden, die nicht der Grundversorgung dienen, geschlossen bleiben müssen, sieht die Lage schlecht aus. Früh­blüher wie Stiefmütterchen und Primeln können nicht verkauft werden und müssen teils kompostiert werden.

Auch um das Geschäft mit den Geranien machen sich die Gärtnereien bereits Sorgen. Die Produktion dieser Pflanzen startete im letzten Jahr, und in rund drei Wochen sollten diese in den Verkauf kommen. In den Gewächshäusern stehen sie bereit, ihre Zukunft ist ungewiss – auch weil es alles andere als klar ist, ob der Bund die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus nach dem 19. April aufheben wird.

Kostenlose Lieferungen statt Verkauf auf dem Markt

Um ihre Ware weiterhin an die Kunden bringen zu können, setzen nun viele Gärtnereien neu oder verstärkt auf Lieferservice. Die Gärtnerei Zumstein in Schönenbuch bietet sogar kostenlose Heimlieferungen an. «Wir sind auch dabei, einen eigenen Online-Shop aufzuziehen», sagt Stephanie Zumstein auf Anfrage zur BaZ. Sie setzen alles daran, möglichst wenig kompostieren zu müssen. Normalerweise würde die Gärtnerei einen Grossteil ihres Umsatzes über einen Stand auf dem Marktplatz in Basel generieren – dies fällt nun weg. Der daraus resultierende finanzielle Verlust sei schwer zu berechnen. Das Geschäft hat bereits auf Kurzarbeit umgestellt. Rund 4000 Geranien stehen bei Zumstein in den Gewächshäusern parat.

Sowohl Lieferungen als auch Take-away bietet die Gärtnerei Thommen in Möhlin. 4000 bis 5000 Frühblüher wurden dort produziert – und nun sei das ­Geschäft praktisch zum Stillstand gekommen, so Hansruedi Thommen. Einen Teil der Ware könne er allerdings für die Gräberbepflanzung auf den Friedhöfen Hörnli in Riehen und Wolfgottesacker in Basel einsetzen. In die Zukunft blickend meint Thommen: «Ich stelle mich darauf ein, dass der Sommer so wie der Frühling kaputtgeht.»

Wegen geschlossenen Grenzen schlecht besucht­

Ihre Tore noch nicht geschlossen haben die Gartenzentren in Deutschland. Doch die nah an der Grenze gelegenen Geschäfte kriegen den Ausfall der Schweizer Kundschaft zu spüren. «Die Schliessung der Grenze hat dazu geführt, dass südbadische Geschäfte schlecht besucht werden», sagt Wolfgang Schmitt, ­Geschäftsführer vom Gartencenter Schmitt in Lörrach.

«Die Krise hat die Gartenbaubranche zum schlechtesten Zeitpunkt getroffen. Wäre es im Oktober passiert, wäre es nicht so schlimm gewesen», so Schmitt weiter. In Vorbereitung auf die Gartensaison seien Tausende Pflanzen beim eigenen Produktionsstandort in Binzen in ­Anzucht. Immerhin werde der Lieferservice noch stark beansprucht. Nicht alle Gärtnereien können jedoch auf Heimlieferungen umstellen. So setzt die Bio-Gärtnerei Hirtenweg in Riehen mangels eines Lieferdienstes auf die ­Abholung vor Ort. Telefonisch oder per Mail kann man sich melden und die gewünschte Ware bestellen. Geschäftsführerin Bina Thürkauf rechnet mit einem «massiven Umsatzeinbruch» – habe aber in der Krise auch schöne Momente erlebt. So etwa, als bei ihr der Auftrag einer Firma eintraf, die ihren Mitarbeitern zur Ermunterung Kräuterpflanzen schenken wollte.

Für Freude in der hart getroffenen Branche sorgt, dass viele Menschen einander Blumen schenken, um sich gegenseitig aufzumuntern. «Zurzeit verkaufen wir mehr Blumensträusse ­als an Weihnachten, Valentinstag oder Muttertag», sagt Markus Sommerer, Geschäftsführer der Gärtnerei Sommerer & Co. in ­Arlesheim. Doch die Umsatzeinbussen lassen sich dadurch nicht kompensieren.