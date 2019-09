Für eine internationale Kerosinsteuer

Mehrere Unklarheiten

Der Vorstoss war allerdings etwas verwirrend, weil nicht für alle a priori klar war, ob es nun um eine Verteuerung der Flugtickets oder um eine reine Treibstoffsteuer ging. Anders als Benzin und Diesel ist nämlich Kerosin seit 1944 von einer Steuer befreit.

Vor allem aber war nicht klar, ob eine schweizerische Kerosinsteuer den ganzen in der Schweiz von Flugzeugen getankten Treibstoff umfasst – ob also auch das Kerosin besteuert wird, das Flugzeuge tanken, die dann ins Ausland fliegen. Oder ob die Besteuerung nur den Inland-Flugverkehr betrifft. In diesem Fall wären nur gerade 4,2 Prozent des Flugverkehrs betroffen.

Diese Unsicherheit hatte zur Folge, dass die bürgerliche Ratsseite, obschon dem Anliegen nicht grundsätzlich abgeneigt, die Einführung der Steuer als wirkungslos erachtete und zu einer Ablehnung der Motion tendierte. Jedenfalls äusserten sich in der Debatte vom Donnerstagnachmittag nicht nur Grüne und SP-Vertreter grundsätzlich positiv zu einer Kerosinsteuer, ­sondern auch einzelne Freisinnige und CVP-Vertreter. So bezeichnete es etwa Pascal Ryf als ­«abartig», dass ein Flug nach Lissabon weniger kostet als eine Zugfahrt ohne Halbtax-Abonnement von Basel nach Zürich.

Schliesslich ergab sich im Verlauf der Debatte aber, dass sich eine nationale Kerosinsteuer tatsächlich nur auf die 4,2 Prozent Inland-Flugverkehr beziehen würde, wie der Liestaler Thomas Eugster (FDP) dem Landrat glaubhaft darlegen konnte.

Brenzikofer vereinfacht Text

Was wiederum zur Folge hatte, dass Motionärin Florence Brenzikofer den Text ihres Vorstosses während der Ratsdebatte anpasste. Dies nachdem FDP-Landrat und Handelskammer-Direktor Martin Dätwyler angeregt hatte, den Bund für eine schweizerisch-französische Lösung zur Kerosinbesteuerung zu animieren.