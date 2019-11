Feuer in Liestaler Mehrfamilienhaus

Laut einer Mitteilung der Baselbieter Polizei ist der Brand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ausgebrochen. Kurz vor Mitternacht soll das Mehrfamilienhaus an der Fraumattstrasse in Liestal Feuer gefangen haben. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits starker Rauch aus dem dritten Stock.