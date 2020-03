FDP Baselland will Unternehmen unbürokratisch helfen

Darum hofft er auf den Kanton und dass dieser dem Gewerbe unkompliziert hilft.

Runder Tisch geplant

Am Mittwoch hat die Baselbieter Regierung denn auch angekündigt, dass sie negative Auswirkungen auf besonders betroffene Branchen und Unternehmen abfedern will. Geplant sei ein runder Tisch mit Vertretungen aller hauptsächlich betroffenen Branchen, um die spezifischen Bedürfnisse der Baselbieter Unternehmen aus erster Hand zu erfahren, schrieb die Regierung. «Die wichtigsten Massnahmen für Zeiten wirtschaftlicher Krisen sind und bleiben die Regelungen in Bezug auf die Kurzarbeit, ein effizientes, weil flexibel und gezielt einsetzbares Instrument.»

Hamann findet das im Grundsatz gut. Nur sei Kurzarbeit für seine Branche nicht das geeignete Mittel. Kurzarbeit bedeutet, dass das Personal wegen fehlender Arbeit teilweise zu Hause bleibt und das Unternehmen für die Ausfälle entschädigt wird. Weil er in seinem Coiffeurgeschäft aber einen hohen Anteil an Laufkundschaft habe – auch jetzt in Zeiten von Corona –, nütze es ihm wenig, wenn sein Personal zu Hause bleibe, sagt Hamann «Ich kann dann einen Teil des Umsatzes, der noch möglich wäre, nicht realisieren.» Auch in Krisenzeiten müsse er das fluktuierende Kundenaufkommen auffangen können.

Die FDP Baselland hat ein offenes Ohr für die Sorgen von Unternehmern wie Hamann. Am Donnerstag hat sie einen parlamentarischen Vorstoss angekündigt, mit dem sie den Regierungsrat auffordert, «proaktiv und unter Hochdruck Baselbiet-spezifische Massnahmen» zu definieren, um Unternehmen rasch und unbürokratisch zu helfen. Für viele Gewerbetreibende und KMU sei aber Kurzarbeit keine taugliche Massnahme, steht im Vorstoss.

Taskforce vorgeschlagen

«Der Regierungsrat muss Stellung nehmen und sagen, was im Baselbiet konkret für das notleidende Gewerbe gemacht werden kann», sagt FDP-Präsidentin ­Saskia Schenker. Konkret schlagen die Freisinnigen die Einsetzung einer Taskforce vor, die im Einzelfall rasch entscheiden kann, welche Unternehmen unterstützt werden, und dabei ordnungspolitische Grundsätze einhält.