Fasnachtsgesellschaft Sissach würdigt die 100-jährige Kultbeiz Stöpli

Dieses Jahr ist alles etwas speziell im Stöpli. Das Restaurant feiert seinen 100. Geburtstag. Das Wirtepaar Nives Vedenik und Horst Reuter ist seit 14 Jahren hier, und es macht den Job ganz offensichtlich gut. Es war im vergangenen Dezember, als der Vorstand der Fasnachtsgesellschaft Sissach die beiden ins Sääli bat, um ihnen vorab die diesjährige Plakette zu zeigen: «Langlääbig», lautet das Sujet, mit dem Vedenik und Reuter geehrt werden sollen. Sie sind berührt.

Das Ensemble macht es aus

Die Wirtschaft trägt offiziell den Namen Schwyzerhüsli, doch niemand nennt sie so. Alle reden nur vom Stöpli – weil hier, wo die Postgasse in die Hauptstrasse mündet, früher die mutmasslich erste Stoppstrasse von Sissach war. Fremde werden zuerst kritisch gemustert, sind aber schon bald Teil der Familie. Man kennt sich, rund 80 Prozent der Gäste sind regelmässig da, vom Regierungsrat über den Gemeindepräsidenten bis zum Maler und dem Dorffotografen. Vorwiegend, um etwas zu trinken, manchmal aber auch für einen Imbiss, zum Beispiel einen Obwaldner Bratkäse oder ein Rauchwürstli mit Kartoffelsalat. Nur samstagabends, wenn Nives Vedenik einen Dreigänger kocht, kommt man zum Essen ins Sääli im ersten Stock, wo die spezielleren Anlässe stattfinden; doch nur auf Anmeldung, bei 15 Personen ist Schluss. Aber wer Vedenik kennt, weiss: Wer lieb fragt, findet fast immer Platz.

Man geht ins Stöpli und begegnet dem Baselbiet genau dort.

Hanspeter Gsell, Buchautor, Kolumnist und Stammgast, sagt es so: «Es ist das Ensemble, das dem Stöpli seine besondere Ausstrahlung verleiht. Ein Ensemble, bestehend aus dem Wirtepaar Horst und Nives und dem Cachet der Beiz. Und natürlich aus den Gästen. Man braucht nicht zum Coiffeur zu gehen, um das Neuste aus dem Baselbiet zu erfahren. Man geht ins Stöpli und begegnet dem Baselbiet genau dort. Ein Stöpli nicht nur um einzukehren, sondern auch, um in sich zu kehren.»

«Wie vorbestimmt»

Bevor Nives Vedenik und Horst Reuter das Stöpli übernahmen, hatte sie in Riehen ein Café und er eine Transportfirma geführt. Sie wollte eigentlich aufhören, doch ihm gefiel es so sehr, an den freien Tagen im Café seiner Partnerin mitzuhelfen, dass sie sich auf die Suche nach etwas Passendem machten. Sie wünschten sich explizit ein kleines Beizli, das sie ohne Angestellte betreiben können, und wurden in Sissach fündig. «Es gibt Dinge, die sind wie vorbestimmt», sagt Vedenik. Sie zogen um, Reuter verkaufte sein Geschäft.

Dieser Tage liegt in der besonders liebevoll dekorierten Beiz auch etwas Melancholie in der Luft. Denn das Rentenalter naht, Vedenik wie Reuter sind 63-jährig, und ob die Hauseigentümer nach ihnen weiterhin eine Beiz wollen, ist ungewiss. Die Wirtsleute können sich vorstellen, den Schluss noch etwas hinauszuzögern, doch viel mehr, als dass es das Stöpli an der Fasnacht in einem Jahr noch geben wird, versprechen sie nicht.

Das Beizern ist halt schon «ein Chrampf», und man will noch ­etwas vom Leben haben. Auch wollen die beiden vermehrt die Grosskinder von Reuter geniessen. Wie können sie auch anders, wenn die Kinder doch extra aus den Ferien in den Bergen anrufen, um ihnen zu sagen, wie ­gerne sie sie haben. Das kann auch die Liebe von vielen Stammgästen nicht toppen.