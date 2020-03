Fasnachtsfreinacht jetzt auch verboten 

Der gemeinsame Aufmarsch der Regierungsräte Isaac Reber (Präsident), Kathrin Schweizer (Polizeidirektorin) und Thomas Weber (Gesundheitsdirektor), flankiert von Polizeikommandant Marc Burkhard und Krisenstableiter Patrik Reiniger, hatte durchaus symbolischen Charakter: Man setze die vom Bundesrat erlassene Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus konsequent um. Entsprechend resolut eröffnete Reber die Medienkonferenz im Regierungsgebäude: «Es gibt kein absolutes Recht auf Fasnacht.»

Kollektivstrafe verhängt

Inzwischen hat die Regierung das Fasnachtsverbot verschärft und straft nun alle Gemeinden im Kanton kollektiv: Neu sind sämtliche Freinachtsbewilligungen während der Fasnachtszeit aufgehoben. Diese Auflage geht weit über die vom Kanton praktizierte Umsetzung der Bundesverordnung hinaus, welche von einem Versammlungsverbot von 1000 Personen spricht. Eigentlich braucht es im Baselbiet bloss für Veranstaltungen über 200 Personen eine Bewilligung des kantonalen Krisenstabs. Derzeit seien 29 entsprechende Gesuche eingegangen, wovon 10 abgelehnt, 7 bewilligt und die restlichen offen sind, erklärte Patrik Reiniger.

In Sissach und Liestal sei die Toleranzschwelle überschritten worden. Der Aufruf in Sissach, eine «Anti-Virus-Party» zu veranstalten, sei der falsche Humor, kommentierte der Regierungspräsident die Ereignisse vom Sonntag. Reber präsentierte Bilder, die Volksaufläufe an der Bahnhofstrasse in Sissach und der Rathausstrasse von weit über 1000 Personen, Kopf an Kopf, zeigten.

Nach Rücksprache mit dem kantonalen Krisenstab (KKS) wollte die Baselbieter Polizei diese Zusammenrottung am Sonntag nach 16 Uhr auflösen. Man drang aber mit den Aufforderungen nicht durch, weshalb gegen die Beizen, aber auch Tankstellenshops ein absolutes Ausschankverbot ab 19 Uhr verfügt wurde.

Der Auftritt einer Guggenmusik musste zwangsabgebrochen werden. Die Polizei ging von Beiz zu Beiz und händigte die Ausschankverfügungen aus, wie Polizeikommandant Burkhard ausführte. Das Verbot sei bis auf wenige Ausnahmen bei den Wirten und der Bevölkerung auf Verständnis gestossen.