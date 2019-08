Fahnenkrieg am Liestaler Hausfelsen

Das Wort «Skandal» wehte sogleich durch die Sozialen Medien. Aber nicht für lange Zeit. Bereits um 9.30 Uhr machte sich ein Kletterer daran, das deutsche Symbol, aus der durch blutig-rote Schlachten das goldene Licht der Freiheit erreicht werden sollte, zu entfernen. Eine Stunde später wehte bereits wieder das vertraute Schweizer Kreuz am Hausfelsen, in dem noch Infanteriebunker aus dem Zweiten Weltkrieg zur Deckung Liestals eingelassen sind. Damit erobert zum dritten Mal das Schweizer Hoheitszeichen den Felsen über Liestal. Ebenso illegal.

Wegen Reptilien entfernt

Denn in der zweiten Augustwoche liessen die Liestaler Stadtbehörden die Schweizer Fahne zum ersten Mal entfernen, nachdem dort das ein zwei Mal zwei Meter grosses weisses Kreuz auf rotem Grund seit August 2013 Präsenz markiert hatte. Man begründete: «Unter Abwägung aller genannten Interessen (Schutzbestimmungen, Lebensraum für Reptilien), Nutzbarkeit für Klettern (Behinderung der Routen durch Fahne) sowie allgemein Zweckentfremdung eines Naturraumes und unter Berücksichtigung der Reklame-Bestimmungen wird diese Fahne demontiert.»

Stadtverwalter Benedikt Minzer reagiert ein bisschen bärbeissig, als er nun zur Deutschlandfahne über Liestal befragt wurde. Er will Montag, um 10 Uhr, zitiert werden, dass keine Fahne mehr hänge». Er selber habe den Adler aus dem Norden am Felsen nie gesehen. War es gar eine Bildmontage? Viele Personen, denen der Fahnenwechsel am Felsen nicht aufgefallen war, vermuteten bloss einen Photoshop-Scherz, der in den Sozialen Medien die Runde machte. Aber da gab es zu viele aktuelle Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven.

Ventil gegen Behörden

Benedikt Minzers Genervtsein ist aber auch irgendwie nachvollziehbar. In den Sozialen Medien ist der Akt umgehend gegen die Behörden gemünzt worden, quasi als Akt der Untertanen gegen das vögtische Gehabe der Behörden wie zu Gesslers Zeiten. «Richtig so, ich finde das als Schweizer eine gute Aktion. Diesen Bünzlis in den Gemeindeverwaltungen muss man mal zeigen, was man von ihrem Behördenunsinn hält. Als hätte die Schweizer Fahne gestört», hiess es in einem der beliebtesten und meist geteilten Kommentare auf dem Forum von 20 Minuten. Und von Mitarbeitern der kantonalen Verwaltung, die von ihrer Verwaltungsmeile an der Rheinstrasse freien Blick an den Felsen haben, wurde der Akt auch so verstanden: «Es hett viil Schwobe in dr Verwaltig, die bruuche au öppis.»

Zum ersten Mal wurde eine Fahne an der Weissen Fluh montiert im Zusammenhang mit der 1.-August-Feier 2013. Ohne dass der rotweisse Blickfang über Jahre je beanstandet wurde, liess die Stadt das Tuch in der zweiten Augustwoche dieses Jahres entfernen. Die Weisse Fluh liegt derweil im Landschaftsgebiet und ist gemäss kommunalem Zonenplan seit 1995 Waldareal und Naturschutzobjekt. Das kantonale Reptilieninventar weist für die Fluh einen «hohen» Wert aus.

Der Widerstand gegen den Behördenentscheid erwachte in Liestal schon eine Woche später. Unbekannte betraten das Habitat von Eidechsen und Schlagen am Sonntag, 18. August, kletterten an der Felswand hoch und montierten wiederum eine Schweizer Fahne . Diese hing mindestens noch bis vergangenen Samstag, also rund eine Woche. Sie blieb von der Stadtbehörde diesmal unangetastet, wie Minzer betont. «Zur Zeit läuft das Bewilligungsverfahren, um einen rechtsstaatlich konformen aufhängen zu ermöglichen», erklärt der Stadtverwalter.