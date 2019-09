Euro-Airport bestellt Studie zum Lärmschutz

In einem ersten Schritt werden gemäss der veröffentlichten Mitteilung ab September 2019 über 90 Flughafenpartner befragt, darunter Vertreter von Gemeinden, Kantonen, Fluggesellschaften und Anrainerverbänden. Verfasst wird die Studie von zwei unabhängigen Beratungsfirmen, welche auf Untersuchungen in den Bereichen der Luftfahrt, der Raumplanung und der Nachhaltigkeit spezialisiert sind: die französische CGX Aéro, die auf Luftfahrtstudien spezialisiert ist, sowie die EBP Schweiz AG, ein unabhängiges Ingenieur-, Planungs- und Beratungsunternehmen in Zürich. Die Ergebnisse der Studie werden Anfang 2020 vorliegen.

Der französische Lärmvorsorgeplan 2018–2022 schreibt eine Reihe von in Aussicht gestellten Massnahmen gegen den Fluglärm fest. Diese reichen von Verbesserungen der Standard-­Anflugverfahren und einer anderen räumlichen Verteilung der Starts über Anpassungen des Flugplans und der Lenkungsgebühren bis zu Massnahmen am Boden wie Schallschutzfenster in der Umgebung oder einer lautlosen Energieversorgung der Standplätze. Die Studie dürfte sich auch mit einem möglichen Startverbot nach 23 Uhr befassen.