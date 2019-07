Erhöhte Harnstoffwerte in Baselbieter Badis

Die Wasserqualität in den Baselbieter Freibädern weist generell eine gute Qualität auf, wie die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) am Montag mitteilte. In nur vier Gartenbädern seien Keime gefunden worden, die auf eine fäkale Verschmutzung hinwiesen. Konkret waren drei Kinderplansch- und ein Rutschbahnbecken belastet. Da alle Becken aber ausreichend Chlor enthielten, seien wegen der pathogenen und Fäkalkeime keine Massnahmen nötig gewesen.