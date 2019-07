Emil Ryslers Engagement für Binningen

Es geht um den Ausbau der Tramlinie 10/17 in Binningen. Der 350 Meter lange Abschnitt Spiesshöfli zwischen den Stationen Binninger Schloss und Bottminger Mühle soll von einer auf zwei Spuren erweitert werden. Damit will die Baselland Transporte AG (BLT) den wohl störendsten Engpass entlang der Birsigtallinie beheben. Heute kommt es dort regelmässig zu Verspätungen. Vor kurzem hat die Regierung die Vorlage für den Doppelspurausbau an den Landrat verabschiedet. Der Ausbau soll zusammen mit der Instandsetzung der Kantonsstrasse, die entlang des Tramtrassees führt, 37,5 Millionen Franken kosten.

Um die Doppelspur realisieren zu können, müssen zwölf Häuser abgerissen werden, die heute unmittelbar an der einspurigen Strecke stehen. Zudem sollen vier von fünf bestehenden ungesicherten Übergängen über die Kantonsstrasse und das Tramtrassee verschwinden.

Aufhebung der Übergänge

2014 war es, als Emil Rysler und seine Frau die damalige Projektierungsvorlage der Regierung an das Parlament studierten. Die Ryslers sind Anwohner auf der Bruderholzseite des heutigen Einspurabschnitts. Was sie da ­sahen, gefiel ihnen überhaupt nicht. «Der Ort Binningen sollte durch ein breites, doppelspu­riges Überlandgleis quasi in zwei Teile zerlegt werden», sagt Emil Rysler.

Damals war die Aufhebung aller fünf ungesicherten Bahnübergänge auf dem entsprechenden Abschnitt vorgesehen. «Man hätte kaum mehr von der einen auf die andere Seite gelangen können. Um die nächsten Übergänge bei der Brückenstrasse oder bei der Station Bottminger Mühle zu erreichen, hätten die Fussgänger die gefährliche Kantonsstrasse entlanggehen müssen, wo das Trottoir oft durch An­lieferverkehr verstellt ist.»

Netzwerk in Binningen

Rysler wollte erreichen, dass zumindest der Übergang beim Waldeckweg erhalten bleibt und entsprechend gesichert wird. Er setzte sich mit dem Kanton und der BLT als Betreiberin der Linie in Verbindung, schriftlich und mündlich. Das Echo war gering.

Doch Rysler gab nicht auf. Um den Übergang beim Waldeckweg zu erhalten, kontaktierte er die kommunalen Behörden. «Daniel Zimmermann, der Chef der ­Binninger Bau- und Planungskommission, war rasch überzeugt vom Anliegen und setzte sich fortan dafür ein.» 2016 kam es zu einer Begehung von Rysler und Zimmermann mit dem Chef Infrastruktur der BLT und einem Planer des kantonalen Tiefbauamts.